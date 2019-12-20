Губернатор Свердловской области вручил полицейским и медикам новые автомобили

Сегодня в международном выставочном центре "Екатеринбург - ЭКСПО" губернатор Евгений Куйвашев передал служебные автомобили свердловскому гарнизону полиции. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, в распоряжение стражей порядка поступили 57 патрульных машин Лада Веста для нужд сотрудников ДПС.

Глава региона заявил, что эти автомобили будут помогать полицейским обеспечивать общественную безопасность и правопорядок не только в новогодние и рождественские праздники, но и в повседневной жизни.

Также участие в мероприятии принял начальник ГУ МВД генерал-майор полиции Александр Мешков, руководители структурных подразделений главка и территориальных ОВД Среднего Урала. А также первые лица муниципальных образований, зампредседателя заксобрания Свердловской области Виктор Шептий, депутат Госдумы Антон Шипулин и другие почетные гости.

Отметим, что два года назад правительство Свердловской области и ОВД заключили соглашение о содействии в применении аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", который позволяет нарядам наружных служб реагировать на поступающие сообщения гораздо быстрее и пресекать правонарушения.

Александр Мешков поблагодарил Евгения Куйвашева за поддержку и пообещал, что полученный транспорт в скором времени автомобили начнут патрулирование и поручил полицейским бережно относиться к новым авто.

По словам полковника Горелых, по настоящему новогодний подарок получили 32 подразделения ГИБДД. В завершении памятного мероприятия инспекторы ДПС, которых закрепили за сверкающими от блеска Лада Веста, одновременно включили проблесковые маячки и поочередно отправились для несения службы в свои города.

Врачи получили 36 карет скорой помощи и шесть ФАПов.