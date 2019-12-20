Голый мужчина с татуировкой бегает по окраине Екатеринбурга

В микрорайоне ЖБИ уральской столицы жителей сегодня взбудоражил голый мужчина. Несмотря на мороз и снег, любитель гулять в чем мать родила разгуливал между машинами. Видео бегающего мужчины опубликовал паблик "Инцидент Екатеринбург".

На кадрах видно, как мужчина, по внешним признакам находящийся в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения, машет водителям машин. При этом он просит отвезти его в полицию.

В итоге мужчина добился успеха, но достиг не совсем того эффекта. В пресс-группе городского УМВД корреспонденту Накануне.RU, заявили, что он добрался до полиции, но был отправлен в психушку.

"Мужчина в итоге самостоятельно пришёл в отдел полиции № 2 и просил с ним пообщаться. В итоге же ввиду неадекватного состояния он был отправлен в психиатрическую больницу", - заключили в пресс – группе УМВД по Екатеринбургу.