06 Октября 2020
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Общество Челябинская область
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

Регоператор предупредил о сбоях в работе по вывозу мусора в Челябинске из-за долга в 1 млрд рублей

Региональный оператор по обращению с ТКО в Челябинском кластере – ООО "Центр коммунального сервиса" предупредил о возможных сбоях в работе по вывозу мусора из-за долгов компании перед перевозчиками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦКС, у компании растет долг перед подрядчиками, которые заняты в вывозе мусора. По условиям действующих договоров к концу 2019 года сумма неоплаченных работ приблизится к 1 млрд рублей. К такой ситуации, как отмечают в компании, привели большая задолженность населения перед регоператором и низкий тариф.

Так, потребители не доплатили "ЦКС" более 550 млн рублей. Однако этих денег не хватит, чтобы полностью погасить долг. В связи с этим регоператор считает, что "корень проблемы кроется в крайне низком тарифе на услугу по обращению с ТКО в Челябинской области.

"На сегодня он сопоставим со ставками в дотационных регионах России", - говорят в компании.

В "ЦКС" напомнили, что задержка оплаты услуг подрядчиков уже имела печальные последствия в других регионах. В частности, из-за неплатежей региональных операторов компании-перевозчики резко сокращали количество рейсов мусоровозов.

"Регоператор считает необходимым открыто заявить — существует большой риск, в работе по вывозу ТКО может произойти сбой. "Бомбой замедленного действия" может стать сложившаяся ситуация — тариф, не покрывающий расходы, и растущие долги потребителей", - подчеркнули в компании.

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Регоператор предупредил о сбоях в работе по вывозу мусора в Челябинске из-за долга в 1 млрд рублей

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Теги: регоператор, ТКО, ТБО, мусор, мусорный коллапс, долг,



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