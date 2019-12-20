В Зауралье бухгалтеру дома престарелых грозит срок за повторное присвоение бюджетных денег

В Лесниковском доме-интернате для престарелых вскрылись повторные факты присвоения денег, которые поступили за пребывание стариков в учреждении.

Бухгалтерша интерната ранее по суду получила штраф в размере 50 тыс. руб. за присвоение 168 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Сейчас выявили, что 46-летняя работница аналогичным образом в 2016 году "увела" из кассы интерната более 38 тыс. руб.

Было возбуждено уголовное дело, сейчас материалы уже переданы в суд, бухгалтеру грозит реальный срок - до 6 лет тюрьмы.