Текслер досрочно прекратил полномочия члена челябинского облизбиркома

Губернатор Алексей Текслер досрочно прекратил полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области Натальи Климович. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Климович Натальи Владимировны в связи с подачей заявления в письменной форме о сложении своих полномочий", – говорится в постановлении.

Напомним, Наталья Климович вошла в состав областной избирательной комиссии по квоте экс-губернатора Бориса Дубровского в ноябре 2016 года.