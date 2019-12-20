В правительстве объяснили разрыв в зарплатах российских врачей

Разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

При этом регионы не всегда следуют отраслевым рекомендациям по зарплатам, посетовала она.

Ранее президент Владимир Путин поручил прийти к единообразию в системе оплаты труда.

По словам Голиковой, окончательно это решение будет реализовано к сентябрю 2020 года, после поправок в Трудовой кодекс, передает ТАСС.

Президент во время большой пресс-конференции отметил, что одна из проблем здравоохранения – уровень зарплат. Хотя он, по словам Путина, "вполне соответствует тому, что закладывалось в указах 2012 года". Но он также подчеркнул, что речь идет об усредненных цифрах, а есть перекосы, когда у главврачей зарплаты в разы выше, чем у рядовых сотрудников.

Он отметил, что базовая ставка по зарплатам в регионах, которая сейчас составляет от 30 до 50%, должна изменяться. "Единый подход к стимулирующим выплатам за количество выездов, принятых больных должен быть. Нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях. Если все это привести в порядок – уже кое-что может измениться", - заключил президент.