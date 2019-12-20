Воронежской областная дума утвердила бюджет 2020 года

19 декабря состоялось 51 заседание Воронежской областной Думы VI созыва. Провел итоговое заседание осенней сессии председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Основными вопросами повестки дня стало рассмотрение во втором, окончательном чтении бюджетов региона и ТФОМС Воронежской области на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

– К главному финансовому документу региона поступила лишь одна техническая поправка, которая не повлияла на основные параметры бюджета. В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 123 млрд 644 млн рублей, расходы – 124 млрд 219 млн рублей. Дефицит составляет около 574 млн рублей, но он имеет гарантированные источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он отметил, что бюджет 2020 года – выверенный и максимально сбалансированный документ. При его формировании особое внимание уделялось повышению эффективности бюджетных расходов и концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений государственной политики.

– Объемы бюджетных ассигнований спланированы также с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат «указным» категориям бюджетников, ежегодной индексации с 1 октября зарплаты работников бюджетной сферы, не поименованных в «майских» указах, а также доведения уровня оплаты труда работников противопожарной службы области в 2020 году до 32 тысяч рублей в месяц, – отметил основные особенности главного финансового документа региона на 2020 год председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Кроме того, в процессе бюджетной росписи были учтены в полном объеме средства на реализацию национальных проектов и зарезервированы средства на модернизацию первичного звена здравоохранения в соответствии с приоритетами, определенными Перечнями поручений Президента РФ. В документе также были учтены предложения депутатов регионального парламента.

Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно. Так, финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» запланированы в объеме более 28,1 млрд рублей, что почти на 7,5 млрд больше, чем в текущем году. На мероприятия в рамках развития системы образования будет направлено 27,8 млрд рублей, что более чем на 1,2 млрд рублей больше уровня текущего года. Что касается госпрограммы «Социальная поддержка граждан», то и здесь наблюдается существенный рост расходов – с 15,8 млрд рублей в 2019 году до 17,9 млрд в 2020 году. Увеличение связано, в том числе, с установлением новой меры соцподдержки в виде единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка и увеличением размера регионального маткапитала до 150 тысяч рублей. На развитие жилищно-коммунальной отрасли в 2020 году направят почти 1,3 млрд рублей (рост ассигнований по сравнению с текущим годом почти на 53%). Такое значительное увеличение обусловлено, в том числе, выделением дополнительных средств (450 млн рублей) на реализацию мероприятий по проведению капремонта общего имущества многоквартирных домов и компенсацию выпадающих доходов региональному оператору по обращению с отходами (350 млн рублей).

На развитие культуры и туризма в регионе в 2020 году направят почти 2,7 млрд рублей. Это почти на 700 млн рублей больше, чем в 2019 году.

На развитие транспортной системы в 2020 году направят около 14,9 млрд рублей. В том числе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (около 3,8 млрд рублей). Особое внимание будет уделено ремонту и строительству сельских дорог.

Объем областной адресной инвестпрограммы составит почти 12,5 млрд рублей.

К бюджету регионального фонда обязательного медстрахования поправок и замечаний ко второму чтению не поступило. Его доходная часть составит в 2020 году более 29 млрд 595 млн рублей (это более чем на 2 млрд рублей выше уровня 2019 года), расходов – 29 млрд 594 млн рублей. Таким образом, сформировался профицит в размере 1,4 млн рублей.

Депутаты проголосовали за принятие обоих документов во втором чтении.