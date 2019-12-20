06 Октября 2020
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Экономика Курганская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Власти Зауралья приняли беспрецедентное решение: впервые коммунальные тарифы не вырастут, а снизятся

Власти Курганской области приняли беспрецедентное решение: впервые тарифы на коммунальные услуги не вырастут, а снизятся. Новая система платежей вступает в силу с 1 января 2020 года, об этом сообщила Накануне.RU директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.

Таков итог тарифной кампании, которая проходила в течение ноября-декабря. Изменения отразятся не только на платежках жителей, но и на выручке и прибыли коммунального холдинга, который включает в себя ряд коммунальных предприятий региона - "СУЭНКО", "КГК", ЭК "Восток", "Водный союз". Холдинг контролируется энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, именно поэтому тарифная кампания сопровождалась медиаскандалами.

Первое изменение коснется воды. По словам Гагариной, для "Водного союза" тариф на водоснабжение в 2020 году снизится на шесть процентов. На водоотведение останется прежним. Напомним, ранее в публичном пространстве развернулся спор между правительством региона и коммунальщиками, которые заявили, что тариф для "Водного союза" нужно поднять на 40%, так как сети сильно изношены и их нужно ремонтировать. В ответ на это чиновники говорили о том, что "Водный союз" не выполняет условия подписанного ранее инвестиционного соглашения, в рамках которого и должны были быть отремонтированы ветхие трубы.

Следующее изменение - тепло. Тариф для населения на эту услугу с 2020 года снизится примерно на три процента, сообщили в департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области. Теплоснабжением в регионе, напомним, занимается "Курганская генерирующая компания".

Третья сфера - это электричество. Тут изменения тарифа для населения не произойдет. Власти установили тариф 3,32 руб. за 1 кВт.ч для жителей городской местности и 2,32 руб. за 1 кВт.ч - для сельских территорий. Но тем не менее, это можно считать достижением, поскольку ранее Федеральная антимонопольная служба рекомендовала курганским властям установить тариф на 2020 год на уровне 3,43 руб. за 1 кВт.ч.

Учитывая, что курганские чиновники не прислушались к рекомендациям антимонопольщиков, они сейчас должны согласовать с ФАС установление тарифов ниже минимального уровня и доказать, что установили верные тарифы. Напомним, на днях СМИ писали о том, что курганские чиновники попытались оспорить в ФАС тарифный метод RAB, который, по их версии, приводит к завышению стоимости электричества для бизнеса и бюджета. Однако антимонопольщики не согласились с доводами администрации.

При этом очень заметно в 2020 году снизится тариф на электричество для такой категории потребителей, как "прочие" - это в основном бюджетные учреждения и малый и средний бизнес. Тариф для них упадет примерно на 1,69 рубля, заключила глава департамента тарифного регулирования.

Цифры на электроэнергию в Курганской области актуальны для двух компаний - ЭК "Восток" и "СУЭНКО" - они занимаются генерацией и передачей ресурса.

При этом, как пояснила Ирина Гагарина, до сих пор не установлен тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской области. Напомним, в регионе с 1 января 2020 года должен начать работу единый региональный оператор - компания "Чистый город". Он должен организовать вывоз мусора из дворов, его захоронение, сортировку и позднее - переработку. "Чистый город" подал документы для защиты тарифа только 13 декабря. С этой даты чиновники имеют две недели для рассмотрения и утверждения цифр. Поэтому стоимость обращения с мусором будет известна только в самом конце декабря этого года.

В целом же, по словам Гагариной, в Курганской области проводится серьёзная ревизия всех тарифов. В каждом муниципалитете, в каждом селе проводится аудит цен на коммунальные услуги. В течение года в Куртамыше, например, уже снизили тариф на 31,9 процентов на водоотведение. В целом по подавляющему большинству муниципальных образований области есть снижение различных тарифов в среднем от 5 до 10 процентов. Более того, было выявлено, что некоторые коммунальные компании предоставляют недостоверную информацию, защищая тарифы. Такие инциденты были в том числе в Петухово и в Каргаполье.

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Власти Зауралья приняли беспрецедентное решение: впервые коммунальные тарифы не вырастут, а снизятся

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Теги: тарифы, снижение, Ирина Гагарина, Курган



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