Киев рассказал о возможности расширения нормандского формата

Киев задумался о расширении нормандского формата. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что к переговорному процессу могут присоединиться США, Канада, Британия, Польша, а также Еврокомиссия.

Эти страны якобы сами готовы принять участие в "нормандском формате", несмотря на "малую результативность" переговоров.

Вместе с тем, как отмечает Infox, подключение к данному формату Вашингтона и Варшавы может только затормозить процесс.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в случае срыва переговоров в "нормандском формате" не исключил и прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.