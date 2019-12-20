В ГИБДД призывают свердловских водителей не садиться за руль из-за снегопада

Госавтоинспекция Свердловской области призвала автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, сейчас на трассах региона крайне сложная ситуация: уже зарегистрирован ряд ДТП, сопутствующим фактором которых стали неблагоприятные дорожные условия.

"На заснеженных дорогах водители выбирают скорость, не соответствующую дорожным условиям, не выдерживают дистанцию до впереди движущихся транспортных средств и допускают заносы. Все это приводит к ДТП и затруднениям проезда", - отмечают в ГИБДД.

Напряженная обстановка наблюдается и в Екатеринбурге: там образовались заторы и скопление транспорта. В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями областная Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте: в крупных городах воспользоваться общественным, а дальние поездки перенести на другое время, когда ситуация стабилизируется.

Сейчас наряды ДПС патрулируют трассы Свердловской области: они ориентированы, в первую очередь, на оказание помощи участникам дорожного движения. Дорожными службами ведутся работы по ликвидации последствий снегопада и обработке проезжей части противогололедными материалами на опасных участках, пешеходных переходах и перекрестках.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня таксисты Екатеринбурга сильно подняли цены в связи со снегопадами.