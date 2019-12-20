В Омске школьница собиралась устроить "колумбайн" 24 декабря

Ученица средней школы в Омске готовилась устроить массовое убийство в учебном заведении.

Следственный комитет возбудил ст. 105 ч. 1 УК РФ через ст.30 (приготовление к убийству), сообщает телеграмм-канал "ОПЕР слил".

Оперативники установили, что школьница 2003 года рождения является сторонником движения "Колумбайн".

По данным ТК, 10 декабря в школе она демонстрировала одноклассникам список учителей и учеников, которых 24 декабря этого года собиралась убить.

Ранее в Екатеринбурге молодой человек был задержан полицейскими за анонимные сообщения в паблике одного из лицеев о подготовке массового убийства в школе.

Анонима вычислили и провели с ним беседу. Он сообщил, что не планировал стрелять в школе, а просто решил пошутить. Предположительно, инцидент произошел в элитной гимназии №9.