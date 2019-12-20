Общественная палата в ближайшее время развернет новое обсуждение законопроекта о "профилактике семейного насилия"

В ближайшее время Общественная палата (ОП) РФ развернет общественное обсуждение на своем сайте и проведет новые слушания на тему законопроекта "о профилактике семейно-бытового насилия". Об этом заявила секретарь ОП РФ Лидия Михеева, комментируя ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос о его отношении к скандальному законопроекту во время большой пресс-конференции 19 декабря.

Как сообщало Накануне.RU, Путин ответил, что он, как и большинство россиян (согласно опросу ВЦИОМ, 70%), против насилия, но он "не очень понимает, люди именно за этот закон или против насилия". При этом Накануне.RU писало о манипуляциях по этому вопросу ВЦИОМ, который сообщил, что 70% россиян якобы поддерживают сам закон, а общество ждет его принятия.

На них обратила внимание президента автор вопроса член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова. Она отметила, что на сайте Совета Федерации из более чем 11 тыс. обращений подавляющее большинство против закона как антисемейного. Также против выступают РПЦ и просемейные организации, а за закон агитируют содомитские, феминистские организации "и даже профсоюз секс-работников".

Президент подчеркнул, что нужно "спокойно это обсуждать" с обществом.

"Надо понять, что написано в каждой из его статей, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия и после правоприменительной практики, и потом принять окончательное решение", - сказал Путин.

Он признал, что за ряд правонарушений, например побои или нанесение тяжких телесных повреждений, можно привлечь и по действующему законодательству.

Напомним, в предложенной редакции законопроекта вину обвиняемого в насилии не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно. А НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения. Закон выводит дела о "семейном насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельную систему права. Как заявил юрист и правозащитник Матвей Цзен, "на практике это означает, что семья полностью лишается какой-либо частной жизни и автономности и становится общедоступным публичным объектом произвольного государственно-общественного вмешательства". Жгутова назвала его "последним гвоздем в крышку гроба нашей демографии".