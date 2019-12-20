Предприниматели предложили главе Зауралья выровнять тарифы для бизнеса

Главе Курганской области Вадиму Шумкову предложили выровнять тарифы на уровень других регионов для повышения конкурентоспособности зауральской продукции.



Как отметил представитель общественной организации поддержки бизнеса "Деловая Россия" Станислав Маковеев-Гартунг, нужно создать равные условия для бизнесменов разных субъектов РФ.

Сейчас в регионе уже снижены ставки для IT-производств.

"Я согласен с тарифным выравниванием. Как можно конкурировать, если стоимость продукции и затраты на ее производство совершенно разные в соседних регионах?", - отметил Шумков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Шумков поддержал идею о тарифном выравнивании и поручил региональному департаменту цен и тарифов открыть составляющие тарифа.