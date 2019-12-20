Прокуратура проверит уральскую школу, где для детей проводят уроки в коридорах

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о странной организации учебного процесса.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стало известно, что в средней школе №15 Краснотурьинска уроки ведутся прямо в коридоре образовательного учреждения. По предварительной информации, связано это с тем, что еще с лета 2018 года ввиду ветхого состояния здания школы №2 учебный процесс оттуда по распоряжению администрации городского округа был переведен в здание школы №15.

По данным СМИ, в один из ее коридоров были выставлены парты, за которыми и происходят занятия с учениками школы №2.

Прокуроры собираются опросить директора последней, а также руководителя управления образования Краснотурьинска и других ответственных чиновников. Кроме этого, будет истребована вся необходимая документация.

В надзорном ведомстве намерены дать свою оценку ситуации.