Счетная палата сообщила, в каких регионах больше всего брошенных строек и "долгостроев"

В настоящее время в России более 71 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются за счет бюджета. Счетная палата представила данные о том, в каких регионах строится и какими ведомствами курируется наибольшее количество проблемных объектов, а также где в них вложено больше всего средств.

ОНС считаются объекты, строительство которых приостановлено или законсервировано или идет более 5 лет. Они называются проблемными.

По России в целом проблемными являются 20% от общего количества строящихся за бюджетные средства объектов. В то же время в них вложено 39% от общего объема вложений в строительство.

Меньше всего "брошенных" объектов или "долгостроев" в Татарстане (1,3%), Липецкой области (2,6%) и Еврейской АО (3,0%). Больше всего - в Башкортостане (43% - почти каждый второй объект!), Дагестане (39%) и Тверской области (27%).

А вот наибольшая доля вложений в проблемные ОНС в общем объеме вложений в строительство наблюдается в Ямало-Ненецком АО (84%), Амурской области (79%), Волгоградской области (69%). То есть в ЯМАО 5/6 всех средств, вложенных в строительство, направлены на строительство проблемных объектов!

Наименьшая доля вложений в проблемные ОНС - в Еврейской АО, Карачаево-Черкессии и Пензенской области (2-3%).

По ведомствам резко выделяется Минстрой, у которого 86% всех строек брошены, законсервированы или ведутся более 5 лет. У Федерального казначейства таких 67%, Минэкономразвития - 62%.

Наиболее эффективные ведомства в строительстве выделить сложно, поскольку многие их просто не ведут или ведут очень мало. В то же время у Росавтодора проблемных строек лишь 8%.

Об эффективности вложений в стройки свидетельствуют следующие цифры. Роспотребнадзор направил на строительство проблемных объектов 91% всех средств, направленных на стройки. Федеральное медико-биологическое агентство России - 87%, Минздрав - 81%. В то же время у Минпросвещения только 6% средств были направлены на строительство проблемных объектов, у Минэнерго - 9%.

Счетная палата отмечает, что среди ОНС, которые строятся за счет бюджетов разного уровня, много школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц и других социальных объектов, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры. Из-за этого в некоторых регионах дети вынуждены добираться в школу на спецтранспорте или невозможно получить своевременную медицинскую помощь.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова подчеркивает, что "долгострои" могут "плавно перейти в разряд "брошенных" объектов, чего нельзя допустить ни в коем случае.