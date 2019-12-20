В Кургане в суд передали дело восьми зэков, которые забили насмерть трубами своего сокамерника

В суд передано уголовное дело в отношении восьми зэков, которые убили своего сокамерника.

Убийство произошло в ноябре прошлого года в первой исправительной колонии, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Злоумышленники держали пострадавшего в подсобке и жестоко били руками, ногами и фрагментами полипропиленовых труб. Удары наносили по голове, телу, рукам и ногам. В результате избиения мужчина умер в тот же день от полученных травм.

Сейчас обвинительное заключение утверждено.