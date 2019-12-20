06 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Виктор Рашников, Алексей Текслер (2019) | Фото: Марина Власова, &quot;Телефакт&quot;

Текслер, Рашников и Гартунг возглавили рейтинг известности представителей региональной элиты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил рейтинг известности представителей региональной элиты, подготовленный социологами местного филиала РАНХиГС, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уходящий 2019 год прошёл под знаком масштабных перемен в системе управления регионом. Март текущего года ознаменовался сменой высшего должностного лица региона и, как следствие, произошли довольно серьёзные сдвиги в элитном раскладе, сказавшиеся в том числе и на уровне известности представителей региональной элиты", - отмечают социологи.

В рейтинг-лист включены 103 номинанта. Первое место, как отмечают эксперты, вполне предсказуемо и закономерно занял Алексей Текслер. При этом по итогам первого полугодия он занимал лишь четвертую позицию.

Также в первую тройку вошли председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Замыкает группу представителей региональной элиты с очень высоким уровнем известности председатель ЗСО Владимир Мякуш.

На пятом месте бизнесмен Александр Аристов. Шестая позиция у главы Челябинска Натальи Котовой. Седьмое – у президента ГК "Бовид" и директора хоккейного клуба "Трактор" Бориса Видгофа. Восьмое место заняла первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

На девятой позиции – министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. Замыкает топ-10 руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

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Текслер, Рашников и Гартунг возглавили рейтинг известности представителей региональной элиты

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Теги: Алексей Текслер, Валерий Гартунг, Виктор Рашников, рейтинг,



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