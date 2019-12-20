Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями Южного Урала

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями региона.

"25 декабря в 14.00 губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с южноуральцами. Глава региона будет общаться с жителями в эфире телеканала Россия-24", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Вопросы, фото- и видеообращения южноуральцев уже принимают по телефону 8(351)701-501-7 или через социальные сети Вконтакте и Инстаграм по хэштегу #спросиТекслера.

Добавим, что ранее такой формат общения с жителями Южного Урала в регионе не применялся. Бывшие губернаторы в конце года проводили традиционные пресс-конференции.