06 Октября 2020
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снегопад, сугроб, уборка снега, трактор, здание правительства (2019) | Фото: Накануне.RU

Таксисты Екатеринбурга сильно подняли цены в связи со снегопадами

В уральской столице таксисты в связи со снегопадом сегодня утром выполняли заказы на 100-150 руб. дороже обычной цены. Об этом корреспонденту Накануне.RU рассказали горожане.

"Ехал с ВИЗа и до центра и вместо обычных 180 рублей с меня взяли 280 рублей. Несказанно удивился", - отметил мужчина.

С окраин Екатеринбурга в это утро плата за такси оказалась еще выше - 300- 350 руб.

Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге прочно обосновались снегопады. Все это создает сложную ситуацию на дорогах: аварии и многокилометровые пробки.

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Таксисты Екатеринбурга сильно подняли цены в связи со снегопадами

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Теги: снегопад, Екатеринбург, такси



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