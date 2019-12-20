Таксисты Екатеринбурга сильно подняли цены в связи со снегопадами

В уральской столице таксисты в связи со снегопадом сегодня утром выполняли заказы на 100-150 руб. дороже обычной цены. Об этом корреспонденту Накануне.RU рассказали горожане.

"Ехал с ВИЗа и до центра и вместо обычных 180 рублей с меня взяли 280 рублей. Несказанно удивился", - отметил мужчина.

С окраин Екатеринбурга в это утро плата за такси оказалась еще выше - 300- 350 руб.

Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге прочно обосновались снегопады. Все это создает сложную ситуацию на дорогах: аварии и многокилометровые пробки.