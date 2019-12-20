На Южном Урале мэрию заподозрили в неэффективном использовании бюджетных средств

Администрацию Усть-Катава заподозрили в неэффективном использовании бюджетных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в августе между мэрией и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по вывозу строительного мусора стоимостью около 500 тыс. руб. При этом место захоронения отходов в контракте не было прописано.

В результате предприниматель вывозит строительный мусор в район бывшего карьера асфальтового завода, тем самым создаёт новое место несанкционированной свалки.

"Указанное свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств, поскольку очистка свалки в районе бывшего карьера потребует новых денежных средств", - сообщили в прокуратуре.

Главе городского округа внесено представление с требованием устранить нарушения.