Юрист из Нижневартовска получил грант на юридическое просвещение народов ханты и манси

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Федор Никитин, грант (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Юрист из Нижневартовска получил грант на юридическое просвещение народов ханты и манси

Юрист из Нижневартовска Федор Никитин со своим социальным проектом победил во Всероссийском форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Российский Север", который прошел в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в мэрии столицы Самотлора.

Цель проекта – рассказать коренному населению северных областей России об их правах и о том, как взаимодействовать с властью в XXI веке, Организаторами форума выступили Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Югры.

В рамках мероприятия диалог организован на различных площадках с участием спикеров из региональных и федеральных правительств. "Российский Север" имеет очень широкую географию, охватывающую почти все регионы страны. Никитин – представитель коренного народа ханты, он специализируется на исследовании прав коренных народов в международном праве. Вартовчанин вернулся домой не с пустыми руками, а с грантом, учрежденным Федеральным агентством по делам молодежи "Росмолодежь".

Федор Никитин, грант(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Проект Федора Никитина направлен на повышение правовой культуры и грамотности представителей коренных малочисленных народов Севера, живущих в Нижневартовске, Агане, Варьегане, Ларьяке, Нижнесортымскоим, Русскинской через создание образовательно-игрового модуля.

В проект включены урок о существующих видах прав коренных малочисленных народов, закрепленных в соответствии с международным и внутрироссийским законодательством, интеллектуальный правовой квиз для закрепления материала и раздача комикса-памятки "Югорка в стране Правоградии".

Комикс будет выполнен в популярном у молодых людей формате японских комиксов манга. Сейчас проект находится в стадии активной подготовки, и уже весной 2020 г. будет запущен в работу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Юрист из Нижневартовска получил грант на юридическое просвещение народов ханты и манси

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Федор Никитин, юрист, Нижневартовск, коренные малочисленные народы, просвещение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети