Юрист из Нижневартовска получил грант на юридическое просвещение народов ханты и манси

Юрист из Нижневартовска Федор Никитин со своим социальным проектом победил во Всероссийском форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Российский Север", который прошел в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в мэрии столицы Самотлора.

Цель проекта – рассказать коренному населению северных областей России об их правах и о том, как взаимодействовать с властью в XXI веке, Организаторами форума выступили Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Югры.

В рамках мероприятия диалог организован на различных площадках с участием спикеров из региональных и федеральных правительств. "Российский Север" имеет очень широкую географию, охватывающую почти все регионы страны. Никитин – представитель коренного народа ханты, он специализируется на исследовании прав коренных народов в международном праве. Вартовчанин вернулся домой не с пустыми руками, а с грантом, учрежденным Федеральным агентством по делам молодежи "Росмолодежь".

Проект Федора Никитина направлен на повышение правовой культуры и грамотности представителей коренных малочисленных народов Севера, живущих в Нижневартовске, Агане, Варьегане, Ларьяке, Нижнесортымскоим, Русскинской через создание образовательно-игрового модуля.

В проект включены урок о существующих видах прав коренных малочисленных народов, закрепленных в соответствии с международным и внутрироссийским законодательством, интеллектуальный правовой квиз для закрепления материала и раздача комикса-памятки "Югорка в стране Правоградии".

Комикс будет выполнен в популярном у молодых людей формате японских комиксов манга. Сейчас проект находится в стадии активной подготовки, и уже весной 2020 г. будет запущен в работу.