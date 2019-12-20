Расчистка дорог в Перми идет круглосуточно, количество техники увеличено: снег будет валить два дня

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
уборка снега (2019) | Фото:Накануне.RU

Расчистка дорог в Перми идет круглосуточно, количество техники увеличено: снег будет валить два дня

Столицу Пермского края заваливает снегом - обильный снегопад будет продолжаться ночью и завтра. Администрация Перми перевела подрядчиков, занимающихся расчисткой улиц, в круглосуточный режим работы, при этом ночью количество снегоуборочной техники будет увеличено.

По данным метеорологов, 19 и 20 декабря ожидаются обильные осадки, скорость ветра до 13 м/c, температура воздуха днем в районе -2 градусов, а ночью от -6 до -8 градусов.

По данным синоптиков, снегопад продолжится ночью и будет идти в течение всего завтрашнего дня. В сложных погодных условиях автомобилистам необходимо быть внимательными и осторожными. Сейчас на улицах города в вечерний час пик работает порядка 90 единиц снегоуборочной техники, чтобы не затруднять движение на дорогах, около 200 дорожных рабочих, ночью количество техники будет увеличено до 200 единиц, а ручников до 300.

Перед подрядными организациями стоит задача не только очищать и обрабатывать тротуары и проезжую часть, но и оперативно убирать сметенный снег, чтобы не создавать неудобств для пешеходов и обеспечить безопасность движения транспорта. Особое внимание уделяется тротуарам, спускам и подъемам маршрутам движения общественного транспорта, сложным участкам дорог, перекресткам.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Расчистка дорог в Перми идет круглосуточно, количество техники увеличено: снег будет валить два дня

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снегопад, расчистка дорог, снегоуборочная техника



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети