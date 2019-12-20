Расчистка дорог в Перми идет круглосуточно, количество техники увеличено: снег будет валить два дня

Столицу Пермского края заваливает снегом - обильный снегопад будет продолжаться ночью и завтра. Администрация Перми перевела подрядчиков, занимающихся расчисткой улиц, в круглосуточный режим работы, при этом ночью количество снегоуборочной техники будет увеличено.

По данным метеорологов, 19 и 20 декабря ожидаются обильные осадки, скорость ветра до 13 м/c, температура воздуха днем в районе -2 градусов, а ночью от -6 до -8 градусов.

По данным синоптиков, снегопад продолжится ночью и будет идти в течение всего завтрашнего дня. В сложных погодных условиях автомобилистам необходимо быть внимательными и осторожными. Сейчас на улицах города в вечерний час пик работает порядка 90 единиц снегоуборочной техники, чтобы не затруднять движение на дорогах, около 200 дорожных рабочих, ночью количество техники будет увеличено до 200 единиц, а ручников до 300.

Перед подрядными организациями стоит задача не только очищать и обрабатывать тротуары и проезжую часть, но и оперативно убирать сметенный снег, чтобы не создавать неудобств для пешеходов и обеспечить безопасность движения транспорта. Особое внимание уделяется тротуарам, спускам и подъемам маршрутам движения общественного транспорта, сложным участкам дорог, перекресткам.