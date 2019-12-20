Высокогорский ГОК задолжал энергетикам 494 млн рублей. Подача электричества на комбинат ограничена

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
энергетика электричество лэп (2008) | Фото: Накануне.ru

Высокогорский ГОК задолжал энергетикам 494 млн рублей. Подача электричества на комбинат ограничена

"ЭнергосбыТ Плюс" потребовал от надзорных органов провести проверки Высокогорского горно-обогатительного комбината.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре энергетической компании, речь идет об исполнении законодательства в части ограничения электроэнергии. Соответствующие обращения уже направлены в Уральское управление Ростехнадзора, Свердловское УФАС и прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.

По данным энергетиков, в настоящее время ВГОК ограничен до уровня аварийной брони за задолженность в размере 494 млн руб.

"Уровень аварийной брони предполагает, что электроэнергия подается только на оборудование, обеспечивающее безопасность персонала и окружающей среды при полной остановке производства. Однако проверка показала, что комбинат не остановил технологический процесс и продолжает работать в прежнем режиме", - заявили в "ЭнергосбыТ Плюс".

Высокогорский горно-обогатительный комбинат, Высокогорский ГОК, Нижний Тагил(2017)|Фото: kommersant.ru

В компании полагают, что действующие акты аварийной и технологической брони ВГОКа оформлены с нарушением законодательства, а комбинат вместо обеспечения работы оборудования, необходимого в аварийной ситуации, использует электрические мощности на объектах производства, что создает риск для здоровья населения, в том числе работников ВГОК. Также наносится вред окружающей среде и есть угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Напомним, в прошлом году энергетики уже ограничивали потребление электричества ОАО "Высокогорский ГОК" за долг в 166 млн руб. А в этом году им удалось отсудить у комбината десятки миллионов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Высокогорский ГОК задолжал энергетикам 494 млн рублей. Подача электричества на комбинат ограничена

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Высокогорский ГОК, долги, энергетики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.12.2019 09:07 Мск Свердловские энергетики предъявили гендиректору Высокогорского ГОК иск на 455 млн рублей

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.09.2019 12:24 Мск Энергетики отсудили десятки миллионов у "Высокогорского горно-обогатительного комбината"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети