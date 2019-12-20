Высокогорский ГОК задолжал энергетикам 494 млн рублей. Подача электричества на комбинат ограничена

"ЭнергосбыТ Плюс" потребовал от надзорных органов провести проверки Высокогорского горно-обогатительного комбината.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре энергетической компании, речь идет об исполнении законодательства в части ограничения электроэнергии. Соответствующие обращения уже направлены в Уральское управление Ростехнадзора, Свердловское УФАС и прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.

По данным энергетиков, в настоящее время ВГОК ограничен до уровня аварийной брони за задолженность в размере 494 млн руб.

"Уровень аварийной брони предполагает, что электроэнергия подается только на оборудование, обеспечивающее безопасность персонала и окружающей среды при полной остановке производства. Однако проверка показала, что комбинат не остановил технологический процесс и продолжает работать в прежнем режиме", - заявили в "ЭнергосбыТ Плюс".

В компании полагают, что действующие акты аварийной и технологической брони ВГОКа оформлены с нарушением законодательства, а комбинат вместо обеспечения работы оборудования, необходимого в аварийной ситуации, использует электрические мощности на объектах производства, что создает риск для здоровья населения, в том числе работников ВГОК. Также наносится вред окружающей среде и есть угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Напомним, в прошлом году энергетики уже ограничивали потребление электричества ОАО "Высокогорский ГОК" за долг в 166 млн руб. А в этом году им удалось отсудить у комбината десятки миллионов.