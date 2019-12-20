ГИБДД могут предоставить право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Как пишут "Известия", МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования.

Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

По данным издания, новая проверка будет предварительной. Для нее будут не нужны протокол и понятые.

В случае положительного результата водителя направят на медосвидетельствование.

Несколько лет назад сообщалось, что в России в скором времени может появиться так называемый "тест на идиота" - это станет дополнительной мерой медицинского освидетельствования при выявлении пьяных за рулем. Данная практика уже вовсю работает в Германии, там это так и называется – Idiotentest.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. руб. с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет. Уголовная ответственность грозит в том случае, если нетрезвого водителя задержат во второй раз, либо он повторно откажется от медосвидетельствования.