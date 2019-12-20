Район Челябинска на две недели останется без подрядчика по содержанию дорог

Администрация Челябинска объявила аукцион на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети Металлургического района города на 2020-2022 годы. Начальная цена контракта составляет 427,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки на аукцион принимаются до 10 января, а его итоги подведут 13 января. При этом контракт у действующего подрядчика "Южуралмост" истекает 1 января.

Напомним, в конце ноября администрация Челябинска объявила аукционы по выбору подрядчиков для содержания дорог города на 2020-2022 гг. Семь районов города были поделены на четыре лота. Однако на аукцион на содержание дорог в Металлургическом районе не поступило ни одной заявки, и он был признан несостоявшимся.