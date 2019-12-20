СМИ: МВД может получить право изымать детей из семьи

Министерство внутренних дел России просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи.

Как сообщил начальник профильного управления ГУ по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Станислав Колесник, делать это предлагается в случае прямой угрозы жизни и здоровью ребенка. Он сослался на то, что органы опеки работают "с девяти до шести", "а остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции".

Соответствующие изменения ведомство хочет внести в Семейный кодекс, сообщает "Интерфакс".