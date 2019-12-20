06 Октября 2020
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге произошло два ДТП по вине детей

В Екатеринбурге по вине детей произошли две автоаварии.

Как сообщили Накануне.RU в ОГИБДД УМВД России по городу, первое ДТП произошло по улице Карла Маркса, 66. Водитель "Ваз 21124" наехал на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате 11-летний мальчик госпитализирован. По словам водителя, ребенок неожиданно выбежал из-за стоящих автомобилей.

Вторая авария произошла по улице Военная, 6. Водитель "Субару Форестер" наехал на ребенка, который неожиданно выбежал из-за стоящего автобуса. 10-летняя девочка была госпитализирована. Она решила сократить свой путь, не дойдя до регулируемого пешеходного перехода 100 метров.

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В Екатеринбурге произошло два ДТП по вине детей

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Теги: ДТП, авария, дети



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