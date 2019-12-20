В Свердловской области водитель грузовика получил срок за смерть четырех человек

В Свердловской области вынесли приговор 49-летнему водителю грузовика.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 3 января 2019 года подсудимый, управляя "ФРЕЙТЛАЙНЕР CL 120 COLUMBIA" с полуприцепом, ехал по автодороге "с. Николо-Павловское - г. Алапаевск". Водитель превысил скорость, разогнавшись до 97 км/час.

Не справившись с управлением, он допустил занос полуприцепа на встречную полосу, в результате чего, в районе 48 км автодороги допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21120, который ехал во встречном направлении. В результате погибли четыре пассажира "ВАЗа": мужчина, женщина и двое мальчиков 2018 года рождения.

Суд приговорил подсудимого к пяти годам в колонии-поселении.