Производство шампанского в России может упасть в разы

Российские производители шампанского заявили о возможном сокращении поставок отечественного напитка из-за закона о виноделии, который запрещает использование импортных виноматериалов и устанавливает правила выкладки продукции в магазинах.

По словам экспертов, запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.

Также производители выразили недовольство в связи с новыми правилами маркировки винной продукции. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко выразил опасения по поводу падения спроса на российские игристые вина из-за раздельной выкладки продукции в магазинах, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, продажи вина, коньяка и шампанского в российских магазинах выросли в октябре в отличие от продаж водки, которые за прошедший месяц снизились.

Как следует из данных Национального союза защиты прав потребителей, в октябре россияне купили 932,6 тыс. декалитров шампанского и игристых вин - на 5,3% больше показателей прошлого года. Объем продажи виноградных тихих вин увеличился на 1,8% до 4 млн декалитров. Продажи коньяка выросли на 3,9% — до 999,4 тыс. декалитров, а продажи водки упали на 2% до 6 млн декалитров за месяц.