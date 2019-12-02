19 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Александр Пизняк (2019) | Фото: duma.salekhard.org

Озвучена сумма взятки, получение которой вменяют депутату думы Салехарда

Следователи сообщили подробности уголовного дела главного инженера "Салехардэнерго" и депутата думы столицы Ямала Александра Пизняка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, в октябре-ноябре Пизняк по частям получил от двух директоров компаний 4,8 млн руб. За эти деньги он должен был покровительствовать их работе и допускать нарушения по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов.

О преступлении стало известно полиции и сотрудникам ФСБ. Все трое задержаны. Пизняк подозревается в получении взятки, бизнесмены – в том, что дали деньги.

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Озвучена сумма взятки, получение которой вменяют депутату думы Салехарда

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Теги: Салехардэнерго, Александр Пизняк, взятка



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Ранее 25.06.2020 16:20 Мск В Салехарде бывшего депутата гордумы судят за получение взятки в 3,8 миллиона
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