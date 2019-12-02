Путин разрешил силовикам сбивать дроны

Президент Владимир Путин подписал различные законы. Среди них, в частности, есть документ, разрешающий силовикам сбивать дроны, передает корреспондент Накануне.RU.

Они опубликованы на портале правовой информации. Теперь ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия наделены правом "подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами", а также повреждения или уничтожения таких судов.

Также президент продписал закон, согласно которому, родители застрахованного лица могут один раз получить единовременную страховую выплату в случае гибели родственника в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.