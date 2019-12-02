18 Сентября 2020
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Владимир Путин, ПМЭФ, экономика, рост, кооперация (2016) | Фото: nakanune.ru

Путин разрешил силовикам сбивать дроны

Президент Владимир Путин подписал различные законы. Среди них, в частности, есть документ, разрешающий силовикам сбивать дроны, передает корреспондент Накануне.RU.
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Они опубликованы на портале правовой информации. Теперь ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия наделены правом "подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами", а также повреждения или уничтожения таких судов.

Также президент продписал закон, согласно которому, родители застрахованного лица могут один раз получить единовременную страховую выплату в случае гибели родственника в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

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Путин разрешил силовикам сбивать дроны

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Теги: дроны, закон, Путин



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