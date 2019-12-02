В Госдуму внесен один из законопроектов по "регуляторной гильотине"

Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательных требованиях, соблюдение которых подлежит проверке в рамках контрольно-надзорной деятельности. Он разработан минэкономразвития в рамках "регуляторной гильотины", передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на сайте Правительства России. Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить основы установления, оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, и будет способствовать снижению административного давления на субъекты предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил в рамках "регуляторной гильотины" рассмотреть идею о сокращении количества надзорных органов. На заседании кабмина Силуанов заявил, что сейчас надзорных органов "очень много". По его мнению, предложение их сократить вписывается в решения по оптимизации численности госслужащих.