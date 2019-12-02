Крупнов: Правительство проводит антидемографическую политику

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что Правительство проводит антидемографическую политику, которая не позволяет рассчитывать на улучшение демографической ситуации в стране. Так он прокомментировал статью председателя Совета Федерации, председателя Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентины Матвиенко, которая назвала сокращение численности населения страны главным вызовом, стоящим перед Россией.

В своей статье, опубликованной 28 ноября в "Российской газете", Матвиенко признала, что главная проблема сейчас - падение рождаемости. И если не остановить этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны и ее безопасность. Она назвала целью преодоление ситуации, "когда рождение ребенка может вытолкнуть семью за черту бедности".

Крупнов отметил, что, поскольку у элит нет консенсуса в отношении демографии, ситуацию улучшить не удастся. А Правительство и Минтруд вообще исходят из того, что рождаемость не поднять. Когда был небольшой естественный прирост в 2013-2015 гг., Правительство докладывало, что это было благодаря его работе, а когда начался спад, виноваты стали 90-е.

Он также обратил внимание на то, что Правительство постоянно выступает как некий научно-исследовательский аналитический центр, объясняя, что и почему происходит в демографии, вместо того чтобы управлять. Это "подчеркивает неадекватность Правительства в сфере демографии".

"У нас президент говорит в послании Федеральному Собранию 2012 года, что нормой в России должна стать трехдетная семья, а Минтруд откровенно про себя хохочет и считает, что полтора или даже один ребенок на семью - это нормально. Вот и все, тут заканчивается поддержка семей, демографии и всего прочего", - цитирует Крупнова "Свободная пресса".

Напомним, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин неоднократно заявлял, что из-за длительного снижения числа женщин детородного возраста рождаемость в России будет падать еще долгие годы. Также он отмечал, что нынешняя рождаемость находится на уровне многих западных стран и вообще это не тот фактор демографии, "который может дать увеличение населения".

Ирония ситуации состоит также в том, что Матвиенко настаивает на принятии закон о "профилактике семейно-бытового насилия", который носит антисемейный и антидемографический характер.