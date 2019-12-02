18 Сентября 2020
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дилетантские чтения (2019) | Фото: Накануне.RU

Венедиктов заявил, что пакт Молотова-Риббентропа был "миной замедленного действия" по развалу СССР

Сегодня в "Ельцин-центре" прошли так называемые "дилетантские чтения", в которых приняли участие журналисты "Эха Москвы" Виталий Дымарский и Алексей Венедиктов. На сайте музея мероприятие сопровождала скандальная американская карикатура конца 30-х годов, и журналисты также обращались к этому номеру, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед зданием ЕЦ посетителей встречали одиночные пикеты от общественников - "против пакта Венедиктова-Ельцина" и против пересмотра итогов Второй мировой войны.

В самом здании места, отведённые специально для прессы - в конце центрального блока мест, оказались пусты, организаторы обсуждали: "места для прессы, а прессы-то нет, может, их отдать посетителям?"

Встреча, как и скандальный выпуск журнала, были посвящены пакту Молотова-Риббентропа, который считается большим достижением советской дипломатии.

Алексей Венедиктов, дилетантские чтения(2019)|Фото: Накануне.RU

Тем не менее журналисты "Эха" считают, что соглашение о ненападении сыграло негативную роль в Великой Отечественной войне.

"Почему? Почему Сталин до самого конца верил Гитлеру? Верил, что он не нападет? Мне кажется, это отравляющее влияние пакта. Как ослеплён был Сталин", - рассказывал Венедиктов.

Также он упомянул о документе, который ликвидировал комиссию по частичной эвакуации Москвы во время военного положения: "Пакт для меня - весь в этом документе. Это как? Комиссия работает, а её говорят распустить! Чем это объяснить, как не отравой пакта?"

Напомним, подобные соглашения о ненападении до СССР с Германией заключили и другие страны Европы, в том числе и Великобритания, и Франция. Советы были последним государством, подписавшим подобный документ. Но Венедиктов уверял аудиторию, что соглашение между Германией и СССР не имело никаких перспектив, более того он назвал соглашение очередной "миной замедленного действия".

"Самое плохое было в этом пакте - это его отравленное воздействие, это была демобилизация населения. [...] Прибалтийские республики вошли в состав из-за пакта, это была заложенная мина для развала Советского Союза. Это все эффект от пакта!" - сказал он.

Интересно, что, как обычно на исторических встречах в "Ельцин-центре", отдельные посылы выдернуты из исторического контекста - как будто нет внешней разведки, других стран, которые могут в любой момент отвернуться от СССР. Но об этом мы расскажем скоро в отдельной статье.

Алексей Венедиктов, дилетантские чтения(2019)|Фото: Накануне.RU

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Венедиктов заявил, что пакт Молотова-Риббентропа был "миной замедленного действия" по развалу СССР

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Теги: Алексей Венедиктов, дилетантские чтения, пакт Молотова-Риббентропа



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