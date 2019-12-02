18 Сентября 2020
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аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинскому аэропорту имени Курчатова ищут базовую авиакомпанию

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу сделать Челябинск одним из ключевых транспортных узлов и найти для аэропорта, получившего недавно новый терминал и имя Игоря Курчатова, базовую авиакомпанию. Об этом он заявил на совещании, посвященном развитию воздушной гавани, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая совещание, руководитель области отметил, что Челябинск получил достойный аэропортовый комплекс, который даёт новые возможности для развития как внутренних авиаперелетов, так и международных. В частности, планируется уже в следующем году увеличить количество внутренних направлений. Алексей Текслер поручил рассмотреть такие направления как Уфа и Калининград, отметив, что они востребованы у жителей области.

Кроме того, глава региона напомнил, что в 2020 году Челябинск будет принимать участников международных мероприятий, которые будут проходить в рамках саммитов ШОС и БРИКС.

"К нам приедет большое количество гостей. В основном они к нам приедут через терминал внутренних линий", - отметил он.

Алексей Текслер сообщил, что регион многое делает для развития аэропорта и продолжит делать. В частности, речь идёт о субсидировании девяти авиарейсов.

аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова(2019)|Фото: Накануне.RU

аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова(2019)|Фото: Накануне.RU

В настоящий момент власти ведут переговоры с РЖД по вопросу запуска электрички между аэропортом и вокзалом. Для этого необходимо соединить аэропорт и Южноуральскую железную дорогу. Также рассматривается вопрос возможности запуска "Ласточки" между Магнитогорском и Челябинском.

В планах реконструкция международного терминала. На эти цели запланировано направить 1,1 млрд руб.

На совещании представители "Новапорта", собственника воздушной гавани, обратились к главе региона с предложением сохранить программу субсидирования рейсов и спрогнозировать ее на длительное время, в том числе с учетом международных авиарейсов. При этом стоит отметить, что Южный Урал является одним из лидеров по объему субсидирования авиарейсов.

Алексей Текслер(2019)|Фото: Накануне.RU

Также прозвучало предложение найти базовую авиакомпанию для аэропорта. Для этого рассмотреть возможность по льготному налоговому режиму для авиакомпании.

"Мы просим вашего поручения по поддержке размещения базовой авиакомпании Челябинска", - обратились к главе области.

Алексей Текслер это предложение поддержал, отметив, что даст соответствующие поручения.

С учётом этих возможностей, руководство аэропорта планирует до конца 2030 года получить пассажиропоток до 4,5 млн в год. Сделать это планируется, в том числе, за счёт пассажиров из Курганской области.

аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова(2019)|Фото: Накануне.RU

аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова(2019)|Фото: Накануне.RU

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Челябинскому аэропорту имени Курчатова ищут базовую авиакомпанию

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Теги: аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова, Алексей Текслер



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