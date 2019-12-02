18 Сентября 2020
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врачи ОДКБ Екатеринбурга, акция протеста (2019) | Фото: Профсоюз медработников &quot;Действие&quot;

С протестующими врачами на Урале начали диалог: в больнице будет проведена проверка

С протестующими врачами в Екатеринбурге встретились представители Медицинской палаты Свердловской области и минздрава региона, встреча прошла в кабинете главного врача ОДКБ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Беседа была конструктивной, надеемся на положительное разрешение конфликта, поговорили со многими сотрудниками, прямо ходили по отделениям и люди высказывались - их слушали. Мне показалось, что, вроде как, они нас слышат", - сказала в беседе с Накануне.RU председатель первичной профсоюзной организации Надежда Елисеева.

Представители протестующих говорят, что им хотелось бы решить все мирным путем и забастовку как механизм воздействия на руководство они не рассматривают.

В больнице будет проведена проверка. Ряд вопросов предлагают рассмотреть в Медицинской палате. Конкретных обещаний по повышению зарплат не было и сроков по решению проблем, озвученных медперсоналом больницы, тоже не назвали. Но врачи считают, что диалог начат, и это самое главное.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге 113 сотрудников областной детской клинической больницы подписали обращение к губернатору Евгению Куйвашеву из-за низких зарплат и их несправедливого распределения.

"Это не акция протеста, - комментирует председатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал. - Это протестное коллективное действие, пока это просто обращение, подписанное более чем 100 сотрудниками".

Медработников не устраивает величина оплаты труда на ставку и не устраивает то, как Фонд оплаты труда распределяет средства. Протестующие не считают, что распределение прозрачно, и не верят руководству.

"Это издержки, связанные с отсутствием диалога между коллективом, в котором есть и профсоюзные организации, которые могли содействовать конструктивному решению, но, видимо, все не настолько отлажено, что у людей такие настроения возникают", - сказал Коновал.

"Заработные платы всех медиков, а не только "приближенных", должны достигать целевых цифр "майских указов" при работе на одну ставку, без переработок… Количество административно-управленческого аппарата постоянно растет, "изобретаются" новые должности. Мы уже содержим заместителя главного врача по управлению персоналом, заместителя главного инженера, четырех заместителей главной медсестры. Секретарей главного врача трудно уже подсчитать. При этом нам заявляют, что больница не получает дополнительных средств в Фонд заработной платы – "денег ведь больше не стало", а вот на новые должности они находятся", - говорится в коллективном обращении.

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С протестующими врачами на Урале начали диалог: в больнице будет проведена проверка

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Теги: здравоохранение, действие, протесты, больница, детская больница, врачи, екатеринбург, простетсы, минздрав



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