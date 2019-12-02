Сроки для наркоманов и ссылка для дилеров: в Госдуме обсудили реформу наказаний за наркотики

В Госдуме обсудили изменения в наказаниях за преступления, связанные с наркотиками. Как передаёт Infox, "Справедливая Россия" выступила с предложением ввести уголовное наказание не только за продажу, но и за употребление наркотиков.

Таких людей по мнению депутата Олега Нилова, нужно содержать отдельно от арестованных за воровство и убийство, в учреждениях с менее жёсткими внутренними правилами, но так, чтобы в места заключения не попадали наркотики.

В дискуссию вступил также Владимир Жириновский, предположивший, что наркозависимых нужно лечить, а вот продавцов наркотических средств – высылать в малонаселённые районы.

Интересно, что в ходе своего выступления лидер ЛДПР поделился опытом употребления насвая.