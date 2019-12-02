В Тюмени покажут иммерсивный спектакль-расследование о гибели царской семьи

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
Царская семья (2015) | Фото: aminpro.ru

В Тюмени покажут иммерсивный спектакль-расследование о гибели царской семьи

В тюменском молодежном театре "Ангажемент" имени Загоруйко покажут иммерсивный спектакль-расследование о гибели царской семьи, передает корреспондент Накануне.RU.

Спектакль по пьесе драматурга из Екатеринбурга Олега Богаева ставит московский режиссер Максим Иванов. В анонсе говорится, что зрители перенесутся в Екатеринбург 1918 г., "чтобы прикоснуться к таинственной истории убийства царской семьи Романовых".

"Вам раздадут наушники, и вы совершите путешествие по "дому Ипатьева", встретитесь с уликами дела и услышите голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых, а в финале станете участниками или свидетелями последнего ужина императорской семьи, после которого ночью они все были убиты. У вас есть возможность погрузиться в таинственную историю убийства царской семьи Романовых, выслушать и увидеть участников и очевидцев той роковой для нашей страны ночи, и завершить наконец-то это загадочное дело, которое не даёт покоя уже 100 лет", - отметили в "Ангажементе".

Спектакль можно увидеть 10,11 и 12 декабря.

Афиша, Я убил царя(2019)|Фото: vk.com/theatre_angagement

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени покажут иммерсивный спектакль-расследование о гибели царской семьи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Олег Богаев, Максим Иванов. Николай II



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.12.2019 11:15 Мск "Перевернет сознание". Зрители - о показанном в Тюмени спектакле "Я убил царя"
Ранее 09.12.2019 11:00 Мск Режиссер "Я убил царя" пригласил на спектакль всю областную думу - после критики коммунистов
Ранее 03.12.2019 11:24 Мск "Чем там будут "забивать" голову? Антисоветизмом?" Тюменские коммунисты высказались о спектакле "Я убил царя"
Ранее 03.12.2019 08:15 Мск Режиссер спектакля "Я убил царя" не исключил, что в России установлена монархия

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети