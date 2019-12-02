В Тюмени покажут иммерсивный спектакль-расследование о гибели царской семьи

В тюменском молодежном театре "Ангажемент" имени Загоруйко покажут иммерсивный спектакль-расследование о гибели царской семьи, передает корреспондент Накануне.RU.

Спектакль по пьесе драматурга из Екатеринбурга Олега Богаева ставит московский режиссер Максим Иванов. В анонсе говорится, что зрители перенесутся в Екатеринбург 1918 г., "чтобы прикоснуться к таинственной истории убийства царской семьи Романовых".

"Вам раздадут наушники, и вы совершите путешествие по "дому Ипатьева", встретитесь с уликами дела и услышите голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых, а в финале станете участниками или свидетелями последнего ужина императорской семьи, после которого ночью они все были убиты. У вас есть возможность погрузиться в таинственную историю убийства царской семьи Романовых, выслушать и увидеть участников и очевидцев той роковой для нашей страны ночи, и завершить наконец-то это загадочное дело, которое не даёт покоя уже 100 лет", - отметили в "Ангажементе".

Спектакль можно увидеть 10,11 и 12 декабря.