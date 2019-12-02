18 Сентября 2020
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Владимир Зеленский (2019) | Фото: REUTERS

Зеленский: Кто хочет быть с Россией, могут уехать из Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что жители Донбасса, которые хотят быть вместе с Россией, могут уехать в Россию. Об этом он сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.
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По его словам, нельзя быть гражданином России и жить в Донбассе, считая, что "это его земля".

Также Зеленский сослался на недавний опрос киевского "Зеркала недели", показавшего, что две трети жителей Донбасса хотят воссоединения с Россией. Он считает, что "это неправда".

"Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину", - сказал Зеленский.

Здесь он прав. Действительно, 5% жителей Донбасса готовы стать частью Украины на прежних условиях, еще 13% - с особым статусом.

При этом Зеленский признал, что не имеет права гнушаться теми, кто вступает в гражданство РФ. Нужно "вернуть этих людей обратно", считает он.

"Но я не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами", - добавил украинский президент.

Напомним, большинство украинцев считают, что Зеленский должен отвести войска в Донбассе и начать прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Запрос на мир в стране является наиболее популярным на Украине, его поддерживает более 70% населения.

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Зеленский: Кто хочет быть с Россией, могут уехать из Донбасса

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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