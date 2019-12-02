Владимир Жириновский рассказал о своем опыте употребления насвая

Владимир Жириновский в Госдуме рассказал, как экспериментировал с насваем.

Во время круглого стола "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет" лидер ЛДПР отметил, что старшее поколение редко приобщается к наркотикам, а молодежь в силу своей любознательности более подвержена этому. По его словам, однажды во время командировки он пробовал насвай, передает РИА Новости.

"Я же попробовал насвай. Ну да, я тоже взял, приеду, думаю, и другу дам. А его вырвало. Естественно, я больше не давал и нет возможности взять", - рассказал депутат.

Также Жириновский признался, что пробовал такого рода вещества и ранее. "Мы ж маленькие… Сует мне в рот. Я не успеваю даже рот закрыть. Чего-то попробовал, что-то кислое. Я не приучился", - сказал он.