18 Сентября 2020
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&quot;Насвай&quot;. пластилинообразный пахучий жевательный табак (2011) | Фото:пресс-служба УФКСН по Тюменской области

Владимир Жириновский рассказал о своем опыте употребления насвая

Владимир Жириновский в Госдуме рассказал, как экспериментировал с насваем.

Во время круглого стола "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет" лидер ЛДПР отметил, что старшее поколение редко приобщается к наркотикам, а молодежь в силу своей любознательности более подвержена этому. По его словам, однажды во время командировки он пробовал насвай, передает РИА Новости.

"Я же попробовал насвай. Ну да, я тоже взял, приеду, думаю, и другу дам. А его вырвало. Естественно, я больше не давал и нет возможности взять", - рассказал депутат.

Также Жириновский признался, что пробовал такого рода вещества и ранее. "Мы ж маленькие… Сует мне в рот. Я не успеваю даже рот закрыть. Чего-то попробовал, что-то кислое. Я не приучился", - сказал он.

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Владимир Жириновский рассказал о своем опыте употребления насвая

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Теги: владимир жириновский, насвай, круглый стол по наркотикам, употребление, зависимость



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