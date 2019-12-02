"Нужно сэкономить деньги жителей". Губернатор Зауралья поручил проверить бухгалтерию всех управляющих компаний Кургана

Глава Курганской области Вадим Шумков 2 декабря провел совещание по вопросам повышения эффективности работы управляющих компаний, передает корреспондент Накануне.RU. Глава региона предложил централизовать систему работы управляющих компаний. По его убеждению, это позволит существенно сэкономить деньги жителей, которые они платят за коммунальные услуги

Губернатор отметил, что первый снегопад в Зауралье, который был в ноябре, показал неполную готовность управляющих компаний к началу зимнего периода. Здесь речь идет о дворниках, а также о коммунальной технике.

"Мы посмотрим по штату управкомпаний - если там числится и получают зарплату, например, семь дворников, а работает по факту всего один, то это говорит о неэффективности работы. У нас сегодня в Кургане 42 управляющих компании - это 42 начальника, большое количество заместителей и 42 бухгалтерии. Сэкономить деньги жителей сейчас мы можем только за счет централизации бухгалтерского учета, кадров и диспетчерских служб", - отметил Шумков.

"Давайте по-честному говорить - мы же переживаем за деньги граждан", - обратился губернатор к руководителям управкомпаний.

Также Шумков предложил отремонтировать в 2020 году в первую очередь те дворы, где проживает наибольшее количество пенсионеров и ветеранов.

"Мы в 2-3 раза в следующем году увеличим количество дворовых ремонтов. Сейчас необходимо разбираться с деньгами, которые мы собираем с жителей", - добавил губернатор.

Глава региона также добавил, что тем управкомпаниям, которые работают честно, скрывать нечего. Те же "управляшки", в чьей деятельности будут найдены нарушения, строго ответят за недоработки.

Ранее Вадим Шумков сделал заявление - ключевыми задачами властей в любом городе Зауралья являются вопросы качества услуг ЖКХ, поддержания чистоты, а также благоустройство и уборка мусора. Глава региона считает, что без четко поставленной и честной работы управляющих компаний навести полный порядок невозможно.