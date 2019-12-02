ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны.

С начала года уже погибло более 15 тыс. человек, сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

"К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться", - цитирует ТАСС замглавы ГИБДД.

В октябре начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что в 22 регионах России в 2019 году выросло число погибших в ДТП.

Напомним, согласно нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", к 2024 году смертность в ДТП должна снизиться в 3,5 раза.