Избирком отказал в регистрации группы по проведению референдума о прямых выборах мэра Екатеринбурга

В понедельник, 2 декабря, состоялось очередное заседание избирательной комиссии Свердловской области, где было рассмотрено ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменении способа избрания глав муниципальных образований.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, инициатива была выдвинута группой граждан в составе 20 человек, ходатайство поступило в облизбирком 21 ноября. Рабочая группа провела проверку представленных документов и установила, что в отношении одного из уполномоченных представителей инициативной группы по финансовым вопросам внесены неполные сведения.

Как заявили в избиркоме, это является основанием для отказа в регистрации. Сегодня на основании заключения рабочей группы избирательная комиссия приняла соответствующее решение.

Напомним, в октябре в Законодательное собрание Свердловской области был внесен законопроект о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга. Форму избрания глав городов уполномочен решать региональный законодательный орган власти. Позже стало известно, что группа активных жителей города и общественников намерена вернуть уральской столице всенародно избранного главу.

Между тем, 73% жителей Екатеринбурга поддержали возвращение прямых выборов мэра.