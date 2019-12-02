Россия вслед за Китаем может принять закон о санкциях против США

Китай перешёл к конкретным мерам после принятия Соединёнными Штатами Акта о поддержке прав человека и демократии в Гонконге.

МИД КНР незамедлительно осудил этот закон, назвав его вмешательством во внутренние дела Китая. "Такой акт является отвратительным по своему характеру и раскрывает порочные намерения США саботировать стабильность и процветание Гонконга и подрывать прогресс в национальном возрождении Китая", - подчеркнули китайские дипломаты.

Сегодня стало известно, что Пекин объявил о введении ответных санкций. Теперь будет ограничена деятельность правозащитной организации Human Rights Watch. Кроме того, Китай отказался рассматривать запросы на посещения специального административного района американскими военными кораблями и самолётами.

Митинги в Гонконге, ставшие поводом для принятия американского акта, начались в июне этого года. Интересно, что в августе этого года комиссия по вопросу вмешательства во внутренние дела РФ была создана в Госдуме.

Один из её членов, депутат ГД РФ Андрей Альшевских рассказал Накануне.RU, что не исключает принятия в России закона, подобного китайскому.

"Я хотел бы обратить внимание, что буквально вчера-позавчера американцы отреагировали критикой на наш закон по поводу иноагентов-физических лиц, который был принят и одобрен. На это получили незамедлительный протест США. Наш МИД сказал, чтобы американцы не вмешивались в наши внутренние дела. Это суверенное право любого государства, это наше право, мы рассмотрели и приняли этот закон и МИД на это обратил внимание. Я не исключаю,что если ситуация будет развиваться в этом направлении, то последуют какие-то более конкретные шаги", - отметил депутат.