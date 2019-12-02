Член тюменского облизбиркома, ребенка которого не пускают в детский сад без Манту, планирует массовый пикет

Член тюменского облизбиркома Александр Лобов, сына которого не пускают в детский сад без пробы Манту, планирует провести массовый пикет под лозунгом "Дошкольное образование - гарантированное и общедоступное, но не в Тюмени?"

Протестный пикет активист намерен устроить у входа в городскую администрацию. Мероприятие пока не согласовано, передает корреспондент Накануне.RU. Заявленное число участников - 50 человек.

"Это групповой пикет - мы планируем принять в нем участие всей семьей, то есть вчетвером. Если другие родители и их дети захотят присоединиться - я буду только рад. Если мне не согласуют проведение массового пикета, то я выйду на одиночный пикет, в это же время", - прокомментировал Александр Лобов.

В посещении детского сада ребенку было отказано 23 сентября. Александр Лобов предоставил справку от врача педиатра о том, что ребенок здоров, однако в учреждении потребовали справку от фтизиатра. От дополнительных тестов родители отказались, потому врач-фтизиатр выдала справку, сделанную на основании флюорографии всей семьи, о том, что у ребенка в окружении нет инфицированных туберкулезом. Но в детском саду №158 сочли, что такая справка не является основанием для допуска ребенка.

Добавим также, что член избиркома подал на дошкольное учреждение иск в Ленинский районный суд города. Первое заседание по делу состоится 13 декабря.