Член тюменского облизбиркома, ребенка которого не пускают в детский сад без Манту, планирует массовый пикет

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
манту, прививка (2019) | Фото: privivkainfo.ru

Член тюменского облизбиркома, ребенка которого не пускают в детский сад без Манту, планирует массовый пикет

Член тюменского облизбиркома Александр Лобов, сына которого не пускают в детский сад без пробы Манту, планирует провести массовый пикет под лозунгом "Дошкольное образование - гарантированное и общедоступное, но не в Тюмени?"

Протестный пикет активист намерен устроить у входа в городскую администрацию. Мероприятие пока не согласовано, передает корреспондент Накануне.RU. Заявленное число участников - 50 человек.

"Это групповой пикет - мы планируем принять в нем участие всей семьей, то есть вчетвером. Если другие родители и их дети захотят присоединиться - я буду только рад. Если мне не согласуют проведение массового пикета, то я выйду на одиночный пикет, в это же время", - прокомментировал Александр Лобов.

В посещении детского сада ребенку было отказано 23 сентября. Александр Лобов предоставил справку от врача педиатра о том, что ребенок здоров, однако в учреждении потребовали справку от фтизиатра. От дополнительных тестов родители отказались, потому врач-фтизиатр выдала справку, сделанную на основании флюорографии всей семьи, о том, что у ребенка в окружении нет инфицированных туберкулезом. Но в детском саду №158 сочли, что такая справка не является основанием для допуска ребенка.

Добавим также, что член избиркома подал на дошкольное учреждение иск в Ленинский районный суд города. Первое заседание по делу состоится 13 декабря.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Член тюменского облизбиркома, ребенка которого не пускают в детский сад без Манту, планирует массовый пикет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Лобов, Манту, ребенок, детский сад, пикет, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.12.2019 21:11 Мск В Тюмени по решению суда сын члена облизбиркома не сможет посещать детский сад без пробы Манту
Ранее 06.12.2019 09:52 Мск В Тюмени член облизбиркома, ребенка которого не пускают в детский сад без Манту, отказался от пикета

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2019 13:20 Мск Анна Кузнецова поддержала члена тюменского облизбиркома, ребенка которого не пускают в детский сад без Манту
Ранее 12.11.2019 12:19 Мск В Тюменской области ребенка не пускают в детский сад без манту: родитель пошел в суд

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети