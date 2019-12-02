Россияне потратили в "черную пятницу" в интернет-магазинах более 22 млрд рублей

Россияне потратили в интернет-магазинах за три дня акции "черная пятница" 22,3 млрд руб. Это на 5 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Такие данные со ссылкой на главу Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова приводит РБК. "Как мы и прогнозировали, общий оборот акции в интернете побил прошлогодний рекорд: по нашим расчетам, россияне совершили покупок онлайн на сумму 22,3 млрд руб. против 17,4 млрд в 2018 году", - рассказал эксперт.

Наибольшим спросом, по данным АКИТ, пользовались технологичные товары: в топ-3 категорий вошли смартфоны и другие гаджеты, бытовая техника и электроника, но не менее популярными были запросы о бронировании отелей и доставке продуктов.

Средний чек россиянина составил 1039 руб., уточнили в ассоциации. Большинство покупок совершались в магазинах одежды, обуви и аксессуаров — на них пришлось около 47% от общего оборота акции, здесь в среднем люди отдавали по 1398,41 руб.

Интересно, что затраты россиян во время распродаж во всех онлайн-магазинах сравнимы с двумя днями скидок на AliExpress, которые прошли 11-12 ноября (так называемый День холостяка). Тогда наши сограждане заказали китайских товаров на 17,2 млрд руб.