Полеты из курганского аэропорта в Сургут и Ханты-Мансийск начнутся с 12 января

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

Полеты из курганского аэропорта в Сургут и Ханты-Мансийск начнутся с 12 января

Самолеты из Кургана в Сургут и Ханты-Мансийск начнут летать с 12 января 2020 года, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейс в Сургут будет выполняться два раза в неделю - в четверг и воскресенье. В Курган борт будет прилетать в 18.50, в Сургут вылет - в 19.40. В Ханты-Мансийск самолеты начнут летать с 16 января 2020 года - тут рейс будет летать только один раз в неделю по четвергам. В Курган самолет будет прилетать в 12.00, вылетать в Ханты-Мансийск - в 12.50.

На борту запланировано 70 мест для пассажиров.

Стоимость билетов в Сургут и Ханты-Мансийск будет в районе 4-5 тыс. руб.

Напомним, решение о введении новых дополнительных пейсов из курганского аэропорта было принято после визита в Зауралье главы Росавиации Александра Нерадько в середине ноября этого года. Также в планах - введение второго в день вечернего рейса в Москву, а также рейсы в Санкт-Петербург и Крым.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полеты из курганского аэропорта в Сургут и Ханты-Мансийск начнутся с 12 января

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Нерадько, Курган, Росавиация, аэропорт, развитие, рейсы, Сургут, Ханты-Мансийск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2019 14:01 Мск Открылась продажа билетов на авиарейсы из Кургана в Сургут и Ханты-Мансийск

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.11.2019 13:14 Мск После визита главы Росавиации в курганский аэропорт будут летать два новых рейса с севера
Ранее 13.11.2019 14:18 Мск Глава Росавиации - в Кургане: "Нужно превратить аэропорт в визитную карточку региона"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети