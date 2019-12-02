В Кремле не собираются отменять "северные" надбавки

В Кремле высказались относительно сохранения "северных" надбавок к зарплатам, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее был обнародован список регионов с самыми большими зарплатами. В шести российских регионах более 20% населения получают зарплаты более 100 тыс. руб./месяц. Лидер – Чукотка, второе место занимает Ямал, Москва замыкает тройку. В список регионов по этому показателю вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалин. Разницу в доходах федеральные власти назвали "рабочей ситуацией".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что отменять "северные" надбавки руководство России не планирует.