18 Сентября 2020
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Зима на Ямале, холода, суровая зима на Ямале, мороз, морозы, холод на Ямале (2016) | Фото: правительство.янао.рф

В Кремле не собираются отменять "северные" надбавки

В Кремле высказались относительно сохранения "северных" надбавок к зарплатам, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее был обнародован список регионов с самыми большими зарплатами. В шести российских регионах более 20% населения получают зарплаты более 100 тыс. руб./месяц. Лидер – Чукотка, второе место занимает Ямал, Москва замыкает тройку. В список регионов по этому показателю вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалин. Разницу в доходах федеральные власти назвали "рабочей ситуацией".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что отменять "северные" надбавки руководство России не планирует.

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В Кремле не собираются отменять "северные" надбавки

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Теги: северные надбавки, зарплата, Дмитрий Песков



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