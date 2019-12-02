Турпоток в Крыму впервые с советских времен превысил 7 миллионов человек

За 11 месяцев 2019 году в Крыму отдохнуло 7,2 млн туристов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит министерство курортов и туризма РК. Максимальный турпоток на полуострове за всю его современную историю был зафиксирован в 1988 году – 8,3 млн отдыхающих. В украинский период эта цифра держалась в среднем на уровне 5,5 млн в год, после 2014 года сначала резко упала, но сейчас достигла новых рекордов.

Больше половины туристов (57%) прибыли на авто, проехав по Крымскому мосту. На втором месте по популярности самолеты – 28% прилетели в аэропорт Симферополя. 15% прибыли через госграницу России и Украины в Армянске, Джанкое и Перекопе.

Самым популярным для отдыха местом остается ЮБК – южный берег Крыма (принимает 48,7% туристов). Четверть отдыхающих предпочла западное побережье полуострова.

В 2020 году прирост турпотока ожидают еще больший – за счет пуска ж/д сообщения по Крымскому мосту.

"Дополнительные логистические возможности, четкая работа аэропорта и Крымского моста, адекватная политика отельеров, улучшение качества услуг в сфере гостеприимства, разнообразие предлагаемых туристических и экскурсионных программ, событийных мероприятий в курортных городах и самих отелях, информационное сопровождение и координация со стороны Министерства курортов и туризма Республики Крым ставит Крым в лидеры самых востребованных туристических направлений", - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.