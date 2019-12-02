На выплаты при рождении третьего ребенка Зауралье получит из Москвы почти миллиард рублей

Федеральный бюджет даст Курганской области более 955 млн руб. на выплаты семьям при рождении и усыновлении третьего ребенка.

Эти деньги родители получат в 2020 году, в 2021 же году на эти цели выделят 992 млн руб., сообщили Накануне.RU в правительстве региона.

Ранее соглашением было предусмотрено финансирование только на этот год. Сейчас деньги за третьего ребенка в Зауралье получают более 8 тыс. семей.

Размер выплаты составляет 10 тыс. 289 руб.